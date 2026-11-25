Gordon Ramsay is de nieuwe presentator van Top Gear. Afgelopen augustus werd bekendgemaakt dat het programma na jaren afwezigheid zou terugkeren. De BBC heeft woensdag bekendgemaakt dat dit in 2028 gebeurt, met de tv-kok als aanvoerder van de nieuwe presentatieploeg.

Het is nog niet duidelijk wie de andere copresentatoren zullen zijn. Ramsay laat weten dat hij "een frisse energie en ambitie" wil brengen in de formule van het programma, die "verrassend, vermakelijk en met precies de juiste hoeveelheid chaos" moet zijn. Ramsay is eerder in 2002, 2006 en 2017 te gast geweest in Top Gear.

De 60-jarige Ramsay ontwikkelde zijn passie voor auto's toen hij opgroeide in de buurt van het Silverstone-circuit in Northamptonshire. "Ik klom over de hekken en sloop naar binnen om een glimp van de races op te vangen", bekent hij. "Die vroege opwinding heeft een levenslange passie voor auto's, autosport, prachtig design en buitengewone techniek aangewakkerd."

Ongeluk

De algemeen directeur van BBC Studios Entertainment voegt toe dat de terugkeer van Top Gear "geen nostalgische herstart" moet worden, maar een "gedurfd en onmisbaar nieuw hoofdstuk voor het meest vermakelijke autoprogramma ter wereld".

Het langlopende programma is sinds 2022 niet meer op televisie. Ze stopten nadat presentator Andrew Flintoff ernstig gezichts- en ribletsel opliep toen zijn driewieler over de kop sloeg op het testcircuit van het programma.