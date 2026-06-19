Gordon twijfelt over doorzetten ochtendshow op Radio 10

Gordon twijfelt over zijn toekomst bij Radio 10. De zanger en presentator wil er misschien mee stoppen, liet hij zich vrijdag ontvallen in de middagshow van Wouter van der Goes en Frank van 't Hof op Radio Veronica.

"Ik moet je eerlijk zeggen: die ochtendshow breekt me echt wel op", vertelde Gordon toen Van der Goes hem confronteerde met zijn drukke schema. De zanger, die ook weer optreedt met r&b-formatie Re-Play, weet dan ook niet of hij er nog mee door wil gaan. "Laat ik het zo zeggen: ik ben er nog niet uit."

Volgens Gordon is zijn ochtendshow "killing". "Ik sta om half vijf op en vannacht werd ik om twee uur wakker. Daarna kwam ik niet meer in slaap. Het is echt niet te doen. Vooral in het patroon waar ik nu in zit, is het bijna niet vol te houden. We moeten even kijken." Gordon gaat naar eigen zeggen "volgende week beslissen".

Gordon maakt het programma sinds september vorig jaar samen met Froukje de Both.