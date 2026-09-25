Grap over Victoria Beckham verwijderd uit BBC-programma

De BBC heeft een grap over Victoria Beckham uit de uitzending van het satirische televisieprogramma Have I Got News for You verwijderd. Twee kijkers hadden een klacht ingediend na de uitzending, omdat ze de grap onnodig beledigend vonden. De Executive Complaints Unit, de klachtencommissie van de Britse omroep, geeft de kijkers gelijk.

In de uitzending werd Victoria Beckham vergeleken met het scheldwoord "cunt", wat in het Engels een grof scheldwoord is. "Er was geen rechtvaardiging voor een opmerking waarin Victoria Beckham werd gelijkgesteld aan een bijzonder beledigend woord", schrijft de klachtencommissie in een verklaring.

"De relevante redactionele richtlijnen van de BBC schrijven niet voor dat programma's beledigingen moeten vermijden, maar wel dat elke belediging redactioneel gerechtvaardigd moet zijn", aldus de ECU. De grap is uit de oorspronkelijke aflevering van Have I Got News for You gehaald en de aflevering is opnieuw geüpload naar iPlayer.