Grimeur Arjen Tuiten heel trots op Emmy-nominatie voor The Pitt

De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten is bijzonder trots op de Emmy-nominatie die hij heeft gekregen voor een aflevering van de ziekenhuisserie The Pitt. De 45-jarige make-upartist, die al jaren in Hollywood werkt, maakt kans op de prestigieuze prijs in de categorie beste Prosthetic Make-up voor zijn bijdrage aan de finale van het tweede seizoen van de reeks.

In de aflevering wordt onder meer een keizersnede verricht. Voor deze scène maakte Tuiten een realistische replica van het lichaam. De grimeur werkt over het algemeen vooral voor films. "Maar ik ben erg vereerd met deze Emmy-nominatie", laat hij in een korte reactie aan het ANP weten. In totaal verzorgde Tuiten het afgelopen seizoen make-up voor vijf afleveringen van The Pitt.

De uitreiking van de Emmy's in de meer technische categorieën vindt plaats op 5 en 6 september. De ceremonie voor de Emmy's voor acteurs vindt op 14 september plaats. In totaal is The Pitt genomineerd voor 25 beeldjes, waarmee de serie een record te pakken heeft.

Tuiten woont en werkt al meer dan twee decennia in Hollywood. Hij ontving in 2018 en 2020 Oscarnominaties voor zijn werk aan het drama Wonder, over een mismaakt jongetje, en de sprookjesfilm Maleficent II, met Angelina Jolie. Recent leverde de Nederlander een bijdrage aan de met Oscars overladen film One Battle After Another.