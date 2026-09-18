Groen licht voor buitenlands kapitaal bij overname Warner Bros

De Amerikaanse concurrentiewaakhond Federal Communications Commission (FCC) heeft ingestemd met een verzoek van Paramount Skydance om buitenlandse investeerders te laten deelnemen aan de overname van Warner Bros Discovery. Dat meldde de FCC donderdag.

Een groep Democratische senatoren had eerder zijn bezorgdheid geuit over het feit dat staatsfondsen uit het Midden-Oosten belangen zouden verwerven.

De FCC laat weten dat zij de limiet van 25 procent voor buitenlands aandelenbezit laat vallen en dat individuele investeerders tot 20 procent van de aandelen in handen mogen hebben. Maar buitenlandse investeerders mogen niet over stemgerechtigde aandelen beschikken. "Zij mogen geen invloed, leiding of zeggenschap uitoefenen", aldus de FCC.

Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen in een deal ter waarde van 110 miljard dollar. Zij hebben mede door lopende rechtszaken afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden.