Groot Dictee der Nederlandse Taal dit jaar vanuit Utrecht

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal wordt dit jaar uitgezonden vanuit Bibliotheek Utrecht aan de Neude. Dat heeft KRO-NCRV maandag bekendgemaakt. De jaarlijkse taalwedstrijd vindt plaats op 21 november en is live te volgen via NPO Radio 1 en YouTube. Onder anderen staatssecretaris Judith Thielen, cabaretier Andries Tunru, kinderboekenschrijver Annet Schaap en culinair journalist Joël Broekaert doen mee.

Ronald Giphart presenteert het dictee dit jaar voor het eerst en volgt daarmee Frits Spits op. "Ik kijk ernaar uit om gastheer te zijn van dit bijzondere taalfeest, zeker nu het neerstrijkt in mijn stad Utrecht", zegt Giphart. Aan het dictee doen vijftien bekende Nederlanders en vijftien luisteraars van het radioprogramma De Taalstaat mee.

De tekst van het dictee is geschreven door taalkundige en cabaretier Wim Daniëls en wordt voorgelezen door oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Het dictee wordt georganiseerd door NPO Radio 1 in samenwerking met De Taalstaat, Genootschap Onze Taal en productiebedrijf Men at Work.