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Groot Duits festival boezemt Davina Michelle angst in

19 jun , 20:52Entertainment
anp190626209 1
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Davina Michelle moest even slikken toen ze zich vrijdagmiddag klaarmaakte voor een optreden op het grote Duitse festival Southside. Op Instagram vraagt de zangeres zich af wat ze er doet.
"Ik heb letterlijk de grootste impostersyndroomaanval sinds 1995", lacht Michelle in een video verwijzend naar haar geboortejaar. "Dit festival is mega, what the fuck doe ik hier. Ik ben zo bang."
Op Southside Festival komen jaarlijks zo'n 60.000 mensen af. Zondag mag de Nederlandse ook nog aantreden op zusterfestival Hurricane, waar tot 70.000 mensen worden verwacht.
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