Het festival Bospop heeft donderdagavond de grootste luistersessie van het nieuwe Rolling Stones-album ter wereld georganiseerd. Dat zei de organisatie tijdens de sessie, is te zien op beelden van Festileaks. "Hallo allemaal, Mick Jagger hier. Hallo Bospop", klinkt het filmpje van de Stones-zanger door de speakers.

Het festival begint officieel pas op vrijdag, maar opende de deuren een dag eerder voor de Rolling Stones-fans op de camping. "Tot snel", sluit Jagger het speciaal voor Bospop opgenomen filmpje af. The Rolling Stones staan niet op het programma van het festival in Weert. Headliners van het aanstaande weekend zijn onder meer Lenny Kravitz, Moby en Volbeat.

Het nieuwste album van de Stones, Foreign Tongues, verscheen vrijdag.