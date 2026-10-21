Grote boekensites Hebban, CPNB en Bestseller 60 offline gehaald

Vier van de grootste boekensites van Nederland zijn woensdagmiddag offline gehaald vanwege kwetsbaarheden in de veelgebruikte programmeertaal PHP. Het gaat om de websites van boekenkoepel CPNB, de websites Hebban en Hebban in de klas en de website van de Bestseller 60. Ook de apps van Hebban en Hebban in de klas werken tijdelijk niet meer.

"Naar verwachting is er rond 16.00 uur een 'patch' beschikbaar", meldt een woordvoerder van CPNB. "Daarna gaan we updaten en komen de sites hopelijk weer gauw online."

Hebban is het grootste Nederlandstalige online platform over boeken. De website heeft ruim 330.000 leden. De website Hebban in de klas wordt gebruikt door meer dan duizend klassen.