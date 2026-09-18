Grote muurschildering van Macklemore verschenen in Gaza

Kunstenaars in Gaza hebben een grote muurschildering gemaakt van Macklemore. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat de Amerikaanse rapper uit het voorprogramma van Ed Sheeran werd geschrapt na pro-Palestijnse uitspraken.

De muurschildering is aangebracht op een betonnen plaat in de puinhopen van Gaza-Stad. Macklemore, bekend van de hit Thrift Shop, wordt getoond met zijn vuist in de lucht. "Bedankt dat je je stem laat horen voor Palestina", staat eronder te lezen. "We wilden op deze eenvoudige manier een boodschap sturen om rapper Macklemore te bedanken", zegt een van de kunstenaars tegen persagentschap Reuters.

Nadat Macklemore werd geschrapt uit het voorprogramma van Sheeran, trokken zich een aantal andere artiesten terug uit solidariteit met de rapper. Zaterdag treedt Sheeran voor het eerst weer op. Het is nog onduidelijk of er in Philadelphia een voorprogramma zal zijn. De Brit doet tijdens zijn huidige tournee nog tien optredens in de VS.