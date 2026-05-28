Guus Meeuwis en Ilse DeLange treden op voor trouwende luisteraars

28 mei , 12:04Entertainment
Guus Meeuwis en Ilse DeLange treden dinsdag 2 juni op tijdens de Trouwmarathon van radiozender 100% NL. Dat maakte de zender donderdag bekend.
Tijdens het evenement verzorgen de artiesten liveoptredens voor elf bruidsparen en hun gasten. Eerder werd al bekend dat ook Jaap Reesema optreedt.
Daarnaast zijn onder anderen Irene Moors, Rob van Someren en Barry Paf betrokken bij het evenement als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
De tweede editie van de Trouwmarathon vindt plaats op boot De Zilvermeeuw in Drimmelen.
