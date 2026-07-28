Haags Historisch Museum krijgt collectie van Golden Earring

Het Haags Historisch Museum heeft een bijzondere collectie met voorwerpen van Golden Earring gekregen. De collectie is geschonken door de erven van verzamelaar en Golden Earring-liefhebber Cees van Rutten, maakte het museum dinsdag bekend.

De verzameling bestaat onder meer uit een door George Kooymans gebruikte en gesigneerde elektrische gitaar, een gouden plaat voor het album The Naked Truth, de eerste Golden Earring-single Please Go uit 1965, handgeschreven setlists, een door Barry Hay gedragen jack uit de videoclip van Burning Stuntman en een handgeschreven songtekst van Hammer of Love.

Van Rutten volgde Golden Earring al vanaf de jaren zestig en bouwde in de loop der jaren een omvangrijke verzameling op. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over de Haagse rockband.

Volgens het Haags Historisch Museum onderstrepen de objecten de belangrijke rol die Golden Earring speelde in de geschiedenis van Den Haag en de Nederlandse popmuziek. De collectie is na de renovatie van het museum vanaf de heropening in 2028 voor het publiek te zien.