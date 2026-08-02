De droom om correspondent te worden ontstond voor Nasrah Habiballah tijdens een tussenjaar, dat ze doorbracht bij familie in het noorden van Israël. Dat vertelt de voormalig NOS-correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden zondag in het VPRO-programma Zomergasten. Habiballah, die een Israëlisch-Palestijnse vader heeft, wilde een brug slaan tussen Nederland en het land waar deels haar roots liggen.

De journalist woonde een jaar bij haar Palestijnse familie. Het "journalistieke" zat er naar eigen zeggen toen al in, waarna de droom ontstond om correspondent te worden. "Toen dacht ik: als correspondent kun je naar het buitenland en kan ik daar wellicht verslag doen", vertelt ze. "Dat was voor mij toen al een droombaan. Om te laten zien aan de mensen in Nederland wat daar gebeurde." "Om die twee werelden samen te kunnen brengen", vat presentatrice Janine Abbring samen.

In het drie uur durende Zomergasten, dat sinds 26 juli wekelijks te zien is, interviewt Abbring haar gasten aan de hand van tv-, online- en filmfragmenten. Het NPO 2-programma, dat sinds 1988 bestaat, is momenteel bezig met het laatste seizoen vanwege de bezuinigingen bij de publieke omroep.