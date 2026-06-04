Het overlijden van dichter en schrijver Lieke Marsman is "een immens verlies", schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema op Instagram.

Halsema wijst erop dat Marsman vorige maand nog de Frans Banning Cocq-penning ontving voor haar bijdrage aan de Amsterdamse en Nederlandse cultuur. "Dat zij zo jong heeft moeten stoppen met schrijven en leven is een immens verlies voor de kunsten, voor onze samenleving maar vooral voor haar familie, vrienden en voor Roosmarijn", schrijft Halsema.

De burgemeester verwijst daarbij naar een passage uit het werk van de 35 jaar geworden Marsman. "Lieke laat een zonnekla­re afdruk achter, maar wat zullen we haar missen", aldus Halsema.