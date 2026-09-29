Halsema schreef Ye dat ze hem liefst uit Amsterdam had geweerd

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft afgelopen juni een brief geschreven aan rapper Ye, waarin zij hem opriep zich met respect te gedragen tegen Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. In de brief, die is ingezien door het ANP, schrijft Halsema ook dat zij de rapper het liefst uit de stad had geweerd.

Ye, voorheen bekend als Kanye West, verbleef in Amsterdam rond zijn optredens in Arnhem in juni. Zijn concerten in Nederland leidden dit jaar tot veel ophef. Verschillende partijen waren tegen de komst van de rapper, vanwege antisemitische uitlatingen die hij in het verleden heeft gedaan. Zo noemde Ye zichzelf ooit een nazi en bracht hij een nummer Heil Hitler uit.

"Veel Amsterdammers, waaronder ikzelf, hebben met afschuw kennisgenomen van de antisemitische, pronazistische en haatdragende uitspraken die u de afgelopen jaren herhaaldelijk hebt gedaan", schreef Halsema onder meer aan de Amerikaanse rapper. "Ik zou u liever uit onze stad weren", vervolgde Halsema in de Engelstalige brief.

Juridische basis

In haar brief erkende de burgemeester dat er geen juridische basis was om de rapper uit Nederland te weren of zijn concerten te verbieden. "Ik kan u daarom niet dwingen om Amsterdam te verlaten. Ik zou u echter wel met klem willen vragen om Amsterdam meteen na uw laatste concert te verlaten en gedurende de paar dagen dat u hier helaas bent, zich met respect te gedragen richting Amsterdammers en Joodse Amsterdammers in het bijzonder. Antisemitisme, in welke vorm dan ook, is niet welkom in Amsterdam", besloot ze.

Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat brieven gericht aan een persoon in principe niet publiek worden gedeeld. In dit geval is een andere afweging gemaakt nadat journalisten van de brief hadden gehoord en daarom hadden gevraagd.