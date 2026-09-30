Halsema staat met citaat uit boek stil bij overlijden Cornelisse

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft woensdagmiddag in de gemeenteraad stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelisse. De schrijfster en cabaretière overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Halsema las een citaat voor van Cornelisse, uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding: "Uiteindelijk is maar heel weinig écht belangrijk. Liefde. Dood. Sex. Eten. Vriendschap. Infrastructuur. Mededogen. Bruistabletten. Minderen. Verrekijkers."

Het boek waaruit Halsema citeerde, verscheen in 2009 en werd een bestseller. In 2018 kwam de gelijknamige verfilming uit met Fockeline Ouwekerk in de hoofdrol.