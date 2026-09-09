Hanna van Vliet en haar partner Ilke Paddenburg hebben een zoon verwelkomd. Woensdag deelde het stel op Instagram dat Monty op 5 augustus werd geboren. "Nu zijn we een gezin, gezellig hè?", schrijven de twee bij een reeks foto's uit de eerste weken met hun zoon.

De actrice en regisseuse worden op sociale media gefeliciteerd door vrienden en collega's. Onder anderen Barbara Sloesen, Lize Korpershoek, Sosha Duysker en Thorn Vineyard reageren. "Dit zouden maar je moeders zijn...", schrijft Merel Baldé op haar Instagram Story met een foto van de twee kersverse moeders met een kinderwagen.

In mei deelden de twee het nieuws van de zwangerschap met een reeks foto's op Instagram waarop de babybuik van Paddenburg te zien was. Van Vliet, bekend van onder meer de serie ANNE+, en haar partner hebben sinds 2015 een relatie.