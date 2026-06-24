Hans Kesting schittert naast Hollywoodsterren in film Jimpa

Hans Kesting is vanaf deze week naast Hollywoodster John Lithgow en Oscarwinnares Olivia Colman te zien in de internationale film Jimpa. Het familieportret van de Australische regisseur Sophie Hyde werd voor een groot deel in Amsterdam opgenomen. "Het zijn volstrekt normale mensen", lacht Kesting over zijn wereldberoemde collega's. "Het zijn ook gewoon acteurs, maar dan actief op mondiale schaal."

Kesting was in 2023 met de toenmalige Toneelgroep Amsterdam (nu ITA) in het Australische Adelaide aan het werk, toen hij via Instagram een bericht kreeg van regisseur Hyde. Ze was naar de voorstelling Een Klein Leven komen kijken en had ontzettend genoten, liet ze hem weten. "Of ik dat door wilde geven en dat ze ons de stad kon laten zien. Echt heel aardig", herinnert Kesting zich in gesprek met het ANP.

Van die rondleiding kwam het niet, maar een jaar later kreeg Kesting het verzoek of hij een auditievideo wilde maken voor de nieuwe film van Hyde. "Ontzettend spannend, en ik heb twee scènes opgenomen", vertelt Kesting, die niet veel later al hoorde dat hij was aangenomen voor de rol van Uri. "Toen wist ik ook dat het met Colman en Lithgow zou zijn. Dat was ongelofelijk."

Good Luck, Leo Grande

In Amsterdam ging regisseur Hyde, bekend van onder meer Good Luck, Leo Grande, direct aan het werk om de filmvriendengroep rond de oudere, homoseksuele Jim zo hecht mogelijk te maken. "De repetities waren heel bijzonder", vertelt Kesting. "Er werd bijvoorbeeld de tijd genomen om onze herinneringen aan de hiv-crisis te delen, en iedereen was daar heel open over."

De acteurs moesten elkaar ook tekenen. Er ontstond daardoor "een vanzelfsprekende intimiteit", zegt de acteur. "We konden zo waarmaken dat we elkaar al jaren kenden." Met Colman had Kesting ook al gauw een vriendschappelijke band. "We zaten buiten even te praten en binnen de kortste keren liet ze me al foto's zien van de verbouwing van haar badkamer", lacht de acteur. "Natuurlijk zijn er mensen van haar statuur die zich wat verbeelden, maar zij niet."

Agenda

Kesting verliet vorig jaar na 22 jaar vaste dienst het Amsterdamse gezelschap ITA. "Ik ben nu baas over mijn eigen agenda en dat levert veel tijd op", zegt de acteur die de komende tijd te zien is in onder meer de serie Basta en de films Downtown en Onder de Paramariboom. Nieuwe internationale klussen, zoals Jimpa, zijn er nog niet. "Ik ben er niet actief naar op zoek, maar als het komt, dan is dat zeer de moeite waard", besluit hij.