Hans Klok benaderde Helene Fischer zelf voor samenwerking

Hans Klok heeft zelf het initiatief genomen om samen te werken met de Duitse zangeres Helene Fischer. De illusionist is te zien in haar jaarlijkse kerstshow en vertelde dinsdag in Goedemorgen Nederland hoe die samenwerking tot stand kwam.

Klok wilde graag meer optreden in Duitsland en besloot daarom zijn Duitse manager te bellen. "Dus ik heb mijn manager opgebeld met het idee of Helene wilde samenwerken." Twee dagen later kreeg hij al te horen dat de zangeres enthousiast was. "Het begint dus echt bij jezelf. Je moet niet afwachten, maar zelf de telefoon pakken", aldus Klok.

De illusionist heeft inmiddels met Fischer gerepeteerd en kijkt daar tevreden op terug. "Ze is een heel sportieve vrouw en ze durft alles", vertelde hij.

Fischer is een van de bekendste zangeressen van Duitsland en scoorde onder meer een grote hit met Atemlos durch die Nacht. In haar jaarlijkse kerstshow, Die Helene Fischer Show, ontvangt ze verschillende artiesten voor muzikale optredens en bijzondere acts. Fischer maakte de deelname van Klok maandag bekend via Instagram.