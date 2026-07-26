Hans Klok ontvangt Fred Kaps Award

Illusionist Hans Klok heeft zondag in Utrecht de Fred Kaps Award ontvangen. De prijs geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen binnen de internationale goochelwereld.

De award is vernoemd naar de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar drie keer wereldkampioen werd. Eerdere ontvangers zijn onder anderen Dai Vernon, Gaëtan Bloom en Hans Kazàn.

"Deze onderscheiding betekent ontzettend veel voor me", zegt de 57-jarige Klok in een verklaring. "Dat ik nu een award mag ontvangen die de naam van Fred Kaps draagt, voelt als een enorme eer en een prachtige erkenning."

De jury noemt de prijs een erkenning voor Kloks bijdrage aan de internationale goochelkunst en zijn rol als ambassadeur van de magie. De illusionist is vanaf november samen met zes andere topillusionisten te zien in de theatershow The Illusionists.