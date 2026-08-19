Harry en Meghan verhuizen deze maand terug naar het VK

Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, zijn van plan deze maand terug te verhuizen van de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk, zo meldt de BBC. De Britse omroep meldt het nieuws na berichtgeving van de Daily Telegraph en The Sun.

Volgens de BBC verhuist het echtpaar samen met prins Archie (7) en prinses Lilibet (5) naar een privéwoning buiten Londen. De kinderen zullen vanaf september naar een Britse school gaan. Harry en Meghan hebben zelf nog niet op de verhuizing gereageerd.

Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. De Britse vorst zag Harry, Meghan en zijn kleinkinderen in juli voor het eerst in jaren. Het gezin bezocht toen het landgoed Highgrove.

Koninklijke taken

Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. Ze vestigden zich de afgelopen jaren in Montecito in Californië.

Het stel houdt volgens Britse media hun woning in Montecito aan. De verhuizing betekent niet dat Harry en Meghan hun koninklijke taken weer oppakken.