Harry en Meghan zijn aangekomen op luchthaven Birmingham

Harry en Meghan, de hertog en hertogin van Sussex, zijn woensdag gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk. Dat melden verschillende Britse media. Het stel en hun kinderen arriveerden rond het middaguur op de luchthaven van Birmingham.

Eerder liet de BBC weten dat het paar woensdag met een privéjet vanuit Californië naar Engeland zou reizen. De kinderen van de Britse prins en zijn vrouw Meghan, Archie (7) en Lilibet (5), gaan binnenkort naar een Britse school.

Harry en Meghan woonden sinds 2020 in de Verenigde Staten nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. Daar vestigden zij zich in Montecito in Californië. De familie gaat naar verluidt hun intrek nemen in een privéwoning nabij de Engelse streek Cotswolds.