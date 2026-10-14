Harry Mens gaat het theater in. Dat heeft de Business Class-presentator woensdag bekendgemaakt in De Telegraaf. "Ik ga niet voor zaaltjes met driehonderd mensen staan. Nee, dan ook meteen groots in de RAI", vertelt hij aan de krant. Mens staat op 7 december in het Amsterdamse congresgebouw.

"Daarna volgen, als het goed gaat, nog een paar avonden en misschien nog andere zalen", licht de 79-jarige presentator toe. Hij laat het vervolg afhangen van de eerste voorstelling, waarin zijn carrière en de ontwikkeling van de Nederlandse economie centraal staan. "Ik sta mezelf toe een keer onderuit te gaan. Als dat hiermee is: soit. En als het zo leuk wordt als ik denk: hartstikke mooi, dan bouwen we het verder uit", aldus Mens. "Af en toe moet je een risico nemen."

Mens won een week geleden nog de TV Knol voor slechtste presentator voor zijn ontspoorde gesprek met Catherine Keyl in Business Class. "Ze doen maar hoor", reageert hij in het interview op de ludieke tv-prijs. De presentator vergelijkt het risico dat hij met zijn theatershow neemt met de start van het programma. "Over Business Class werd ik eerst ook uitgelachen. Zelf bedacht en in de markt gezet. Een succes, ja, anders zou het niet meer dan 25 jaar bestaan." Dat het programma geen kijkcijfersucces is, verklaart hij door zijn doelgroep: "Niemand van mijn kijkers heeft thuis zo'n kastje. Dat zijn zakenmensen, captains of industry."