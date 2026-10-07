Harry Mens maakt zich niet druk om de lage kijkcijfers van zijn RTL 7-programma Business Class. Die waren afgelopen zondag zo laag dat er geen meting kon worden gedaan. "Ik lig daar niet wakker van en mijn adverteerders ook niet", reageerde Mens woensdag in de ochtendshow op Radio 538.

Dat er zondag niemand keek, is volgens de presentator "een lulverhaal". "Die kijkcijfers worden gemeten door 1500 mensen in Nederland die zo'n kastje hebben. Dat zijn tante Sjaan en tante Nel. Niks ten nadele van hen, maar die kijken niet naar ons programma", aldus Mens. Volgens hem bestaat zijn doelgroep uit verstandige vijftigplussers "die zich echt niet laten meten door zo'n kastje".

"Ik weet van mezelf dat er veel meer mensen kijken dan er gemeten kunnen worden", besloot Mens. Volgens hem zijn zijn adverteerders "heel tevreden met de resultaten".

In de uitzending stelde de 79-jarige presentator ook dat hij doorgaat met Business Class "tot de dood erop volgt". Het programma loopt al bijna dertig jaar. "Zolang ik niet dement ben of m'n dochters mij niet van het scherm halen, ga ik gewoon lekker door."