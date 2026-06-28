Harry Mens neemt het op voor Rafael van der Vaart na ophef

Harry Mens vindt het "onzin" dat Rafael van der Vaart vorige week excuses moest maken vanwege een uitspraak over het uiterlijk van de Japanse voetballers. De presentator zei zondag in zijn programma Business Class op RTL 7 dat hij het met de oud-voetballer eens is dat ze allemaal op elkaar lijken.

"Je moet wel opletten op wat je zegt tegenwoordig", zei Mens in gesprek met oud-voetballer Willem van Hanegem, waarna hij de ophef over de uitspraken van Van der Vaart ter sprake bracht. De 79-jarige presentator sprak vervolgens zijn steun uit naar Van der Vaart. "Ik vind dat ook, maar dan word je er helemaal op aangesproken."

Ook Van Hanegem (82) moest toegeven dat hij er geen kwaad in zag. "Ik ben vijf, zes keer in Japan geweest, maar die mensen lijken ook veel op elkaar. Dat is toch niet gek", reageerde hij, wat voor veel gelach in de studio zorgde. Mens: "Ik vind het ook helemaal niets bijzonders dat hij dat zegt en dan moet hij helemaal het boetekleed aantrekken. Wat een onzin allemaal." Volgens Van Hanegem "zijn ze een beetje de weg kwijt".

De uitspraken van Van der Vaart in het programma NOS WK Avond werden vorige week door veel internationale media opgepikt. Hij zag zich daarna genoodzaakt om zijn excuses aan te bieden. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren. Daar heb ik heel veel spijt van. Als ik mensen heb gekwetst met mijn opmerking, dan bied ik mijn excuses aan", schreef hij.