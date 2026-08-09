Jessie Cave, de actrice die Lavender Brown speelt in de Harry Potter-films, heeft meer verdiend met OnlyFans dan met haar acteercarrière. De 39-jarige Engelse actrice plaatst geen pornografische content op het platform, maar video's van haar haar. Dat leverde Cave op haar eerste dag al 15.000 pond op, vertelt ze in een interview met de Britse krant The Times.

Cave maakt video's waarin ze allerlei dingen doet met haar haar, zoals borstelen, wassen of simpelweg schudden. Dat doet ze soms verkleed, bijvoorbeeld als Lavender Brown, zegt ze. Hoewel ze na haar eerste video direct 3500 volgers kreeg, is een groot deel van de abonnees alweer weggegaan, omdat Cave geen pornografische content maakt. Hoeveel volgers ze nu heeft, wil ze niet zeggen tegen The Times. Ook zegt ze niets over haar totale inkomsten, alleen dat ze "in een jaar met gemak meer heeft verdiend dan in haar hele acteercarrière".

De actrice startte met OnlyFans toen ze op een breekpunt zat op 38-jarige leeftijd. Ze was na een auditie opnieuw afgewezen en wist niet wat ze moest doen. Cave dacht naar eigen zeggen dat ze voor een paar maanden video's op OnlyFans zou maken en ongeveer 5000 pond zou verdienen, om tijd te winnen en een plan te maken voor haar toekomst. Inmiddels maakt ze al anderhalf jaar video's, wat "haar leven heeft gered". Iedere abonnee betaalt 6 pond per maand. Daarnaast verdient de Britse actrice ook nog geld met extra betaalde berichten.

Haar afknippen

Wel denkt Cave dat ze niet veel tijd meer heeft om geld te verdienen met OnlyFans, omdat ze niet uit de kleren gaat. De actrice wil uiteindelijk haar haar live op beeld afknippen en dan verkopen. Dat zou haar laatste dag op OnlyFans zijn. Cave zegt dat haar audities als actrice door haar werk op OnlyFans niet zijn opgedroogd. Er staan meerdere projecten als actrice op haar agenda.

Jessie Cave kreeg op 19-jarige leeftijd de rol van Lavender Brown in de Harry Potter-films. Lavender Brown zat in hetzelfde schooljaar als Harry Potter en had een korte relatie met Ron Weasley, de roodharige vriend van Harry Potter.