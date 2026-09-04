HBO Max heeft een nieuwe actrice gevonden voor de rol van Ginny Wemel in het tweede seizoen van de aankomende Harry Potter-serie. Bonnie Hill gaat het personage vertolken, nadat Gracie Cochrane de rol had teruggegeven.

Tegelijkertijd maakte HBO Max de acteurs voor twee andere rollen bekend. Billy Barratt is gecast voor de jonge versie van Voldemort en Lenny Rush voor de rol van huiself Dobby. Het trio voegt zich bij de eerder aangekondigde Kit Harington, die in het tweede seizoen professor Lockhart speelt.

Het eerste seizoen van de Harry Potter-serie, waarin het eerste boek De Steen der Wijzen centraal staat, gaat met kerst in première bij HBO Max.