De concertreeks van Harry Styles in het Wembley Stadium in Londen is goed voor een notering van Guinness World Records (GWR). De Britse zanger speelde zaterdagavond zijn laatste van twaalf concerten in het bekende stadion en verbrak daarmee het record voor de langste reeks concerten van een muzikant in Wembley Stadium.

Het record was hiervoor in handen van de Britse band Coldplay. Die stond in 2025 tien keer op het podium in het kader van hun Music of the Spheres-wereldtournee.

De zanger kreeg op het podium een officieel certificaat overhandigd. Ook alle crewleden kregen een eigen certificaat als blijk van waardering voor hun werk, aldus GWR.

De 32-jarige Styles begon op 12 juni aan zijn concertreeks in Londen. Tijdens zijn laatste show stond hij nog even stil bij zijn tijd als lid van boyband One Direction. "Ik zou hier niet op het podium hebben gestaan ​​zonder vier vrienden van mij die een enorm groot deel van deze reis hebben uitgemaakt," zei hij onder meer.

Styles is momenteel bezig aan zijn Together, Together-tour in het kader van zijn laatste album Kiss All The Time. Disco, Occasionally. In mei gaf hij een reeks van tien concerten in Amsterdam.