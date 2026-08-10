Harry Styles heeft ter afsluiting van zijn meerdaagse concertreeks in Mexico-Stad fans getrakteerd op churros. De Britse zanger betaalde de afgelopen twee dagen voor de zoete Spaanse snack, die fans konden ophalen bij restaurant Churrería El Moro in de wijk Condesa.

"Kom deze zondag en maandag langs bij El Moro Condesa en geniet van churros, aangeboden door Together, Together", schreef het officiële Instagram-account van de zaak. Daarmee verwees het restaurant naar de concertreeks van Styles. Op beelden die de zaak deelde is te zien hoe honderden fans in de rij staan voor het gefrituurde toetje met bruine suiker, dat veelal wordt geserveerd met een chocoladesaus.

Styles heeft tijdens zijn Together, Together-tournee vaker zijn dankbaarheid aan fans geuit. Zo trakteerde hij in juni zijn Nederlandse fans op gratis drankjes in een Amsterdams café nadat hij een maand lang in de stad verbleef. Later deelde de zanger in Londen bloemen uit en gaf hij Braziliaanse fans Bonfim-linten, traditionele geluksarmbandjes. De zanger vervolgt zijn tournee in New York, waar hij tot eind oktober optreedt. Daarna reist hij door naar Australië.