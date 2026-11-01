Harry Styles heeft zijn concertreeks in Madison Square Garden in New York afgesloten met een bijzondere verrassing. Dat meldt onder meer het muziektijdschrift Rolling Stone. De Britse zanger kreeg tijdens zijn laatste optreden een spandoek ter ere van zijn dertig concerten in de bekende arena.

Basketbalspeler Jalen Brunson van de New York Knicks overhandigde Styles het spandoek zaterdagavond tijdens het laatste optreden. De twee omhelsden elkaar kort op het podium, terwijl het publiek luid applaudisseerde. In 2022 ontving de zanger ook een spandoek voor zijn vijftien achtereenvolgende optredens in MSG.

Styles trad de afgelopen tien weken iedere woensdag, vrijdag en zaterdag op in Madison Square Garden. In mei begon de zanger aan zijn Together, Together-tour in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daar gaf Styles tien optredens.