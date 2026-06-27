Harry Styles verslikt zich in water tijdens show in Londen

De Britse zanger Harry Styles heeft zich tijdens een optreden verslikt. Tijdens een concert in het Wembley Stadium in Londen deed Styles een trucje waarbij hij water direct omhoog uit zijn mond spuwde. Op beelden op social media is te zien dat hij daarna moet hoesten en op het podium gaat liggen.

Volgens entertainmentwebsite Page Six kwam Styles snel weer overeind en zwaaide hij af.

Het optreden in Londen is onderdeel van een wereldtour. In mei en juni stond hij met tien concerten in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Styles doet nog vijf optredens in Wembley Stadium, waarna hij naar Brazilië en Mexico trekt. Daarna geeft hij dertig shows in Madison Square Garden in New York.