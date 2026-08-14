De hartoperatie van Henk Wijngaard is "succesvol" verlopen. Dat meldt zijn management op de website van de 80-jarige zanger. Wijngaard is novergeplaatst naar de intensive care van het Isala Ziekenhuis in Zwolle, waar hij zal herstellen.

De zanger, bekend van de nederklassieker Met De Vlam In De Pijp, werd begin augustus in het ziekenhuis opgenomen wegens hartproblemen. "Zodra er meer nieuws is zullen we dit zo snel mogelijk laten weten", besluit zijn management.

Wijngaard boekte na zijn doorbraak met Met De Vlam In De Pijp nog diverse successen. Zijn repertoire bestaat voornamelijk uit liedjes over het leven als vrachtwagenchauffeur.