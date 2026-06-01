De populaire HBO-serie Euphoria stopt definitief na het derde seizoen. Dat heeft de streamingdienst na veel speculatie bekendgemaakt, meldt het Amerikaanse vakblad Variety.

Volgens HBO is de slotaflevering In God We Trust van het onlangs uitgebrachte seizoen tevens de laatste aflevering van de serie. Eerder waren er al aanwijzingen dat Euphoria zou eindigen, maar de officiële bevestiging liet op zich wachten.

De reeks vertelt het verhaal van een groep jongeren en hun ervaringen met drugs, seks, liefde en vriendschap. De hoofdrol van Rue Bennett wordt gespeeld door Zendaya, die met haar vertolking meerdere Emmy Awards won. In april hintte de actrice al op het einde van de serie.

Ook maken onder anderen Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Hunter Schafer en Colman Domingo deel uit van de cast. Het derde seizoen ging 12 april in première bij HBO, vier jaar na het tweede seizoen.