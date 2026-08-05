HBO Max werkt aan een documentaire over de serie Gilmore Girls. De documentaire, die nog geen naam heeft, geeft een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van de serie Gilmore Girls, zo schrijft Deadline.

Bonni Cohen, die eerder de documentaires In Waves and War en Athlete A maakte, regisseert de documentaire. Onder meer bedenker Amy Sherman-Palladino, schrijver Daniel Palladino, actrice Lauren Graham en andere belangrijke cast- en crewleden komen aan het woord. Ook bevat de documentaire niet eerder vertoonde bloopers en beelden van achter de schermen.

Gilmore Girls was van 2000 tot 2007 te zien en gaat over Lorelai Gilmore (Graham), die samen met haar tienerdochter Rory (Alexis Bledel) in het fictieve dorp Stars Hollow woont.