HBO-serie Girls keert terug met vijf nieuwe afleveringen

De HBO-serie Girls krijgt een vervolg met vijf nieuwe afleveringen. De productie gaat naar verwachting in 2027 van start, tien jaar na het einde van het zesde seizoen. Dat heeft HBO dinsdag bekendgemaakt.

Lena Dunham, die de serie bedacht en de hoofdrol speelde, keert terug als Hannah. Ook Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet en Andrew Rannells zijn opnieuw te zien.

"We hebben altijd gezegd dat we alleen zouden terugkeren naar Girls als er een specifiek verhaal was dat we dolgraag wilden vertellen", zegt Dunham. Volgens de actrice voelt dit als het juiste moment. De nieuwe afleveringen draaien om de personages, die inmiddels rond de veertig zijn.

Girls liep van 2012 tot 2017 en won twee Emmy Awards.