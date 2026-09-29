'Heel acterend Nederland' in rij voor stemauditie Bert en Ernie

De audities voor de nieuwe stemmen van Bert en Ernie zijn populair. Sinds Paul Haenen vorige week bekendmaakte dat hij stopt met de nasynchronisatie, wordt Wim Pel Productions "doodgegooid met mailtjes van heel acterend Nederland", zei stemregisseur Rutger Le Poole dinsdag in De Coen & Sander Show op JOE. "Iedereen wil langskomen om auditie te doen."

Le Poole is op zoek naar acteurs die niet alleen "een stemmetje" kunnen doen. "Het moeilijke van stemacteren is dat je met een raar stemmetje echt moet kunnen spelen. Je moet de warmte en de vriendschap voelen van die twee. Dus waar wij naar op zoek zijn, zijn mensen die echt kunnen acteren en ook de stem van Bert en Ernie kunnen doen, een beetje in de buurt komen in ieder geval." De nieuwe Bert en Ernie moeten volgens hem geen kopie worden van de stemmen die Haenen en Wim T. Schippers vijftig jaar lang deden.

"Ik denk dat degene die het gaat worden de helft van Nederland over zich heen krijgt, want iedereen zal zeggen dat het niet goed is", aldus Le Poole. "Nederland zal echt even tijd nodig hebben om te wennen aan de nieuwe stem."

De stemregisseur verraste Sander Lantinga in de uitzending met een uitnodiging om ook auditie te komen doen. De radiomaker noemde dat "een hele eer".