Henk Poort doet alleen nog projecten waar hij écht zin in heeft. Daarom twijfelde de 70-jarige operazanger en acteur geen moment toen hij alsnog werd gevraagd voor de rol van Jopie Bos in de musical Onze Jordaan. Hij neemt eind augustus de rol over van acteur Richard Spijkers. "Ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind", vertelt Poort in gesprek met het ANP. "Als er iets moois voorbijkomt, kan ik daar zeker over nadenken. Misschien maak ik nog wel weer een keer een solovoorstelling."

Onze Jordaan gaat over Greet Bos, een bejaarde vrouw die terugblikt op haar leven in de Jordaan. Haar man Jopie Bos is aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overleden. Dat Poort juist nu instapt in Onze Jordaan voelt voor de Amsterdamse Poort als iets bijzonders. "Kijk, ik ben operazanger en ik ben Jordanees, dus het gaat eigenlijk over mij." De rol heeft bovendien een persoonlijke lading. "Er zit een scène in waarin mijn personage wordt doodgeschoten op de Dam. Mijn moeder was daar tijdens de bevrijding op 7 mei 1945 bij. Ze werd niet geraakt, maar lag wel tussen de mensen nadat de Duitsers begonnen te schieten. Dat verhaal heeft ze mij altijd verteld. Toen Diederik Ebbinge mij zijn idee voor de musical voorlegde, kreeg ik kippenvel. Het is een hommage aan mijn moeder."

Poort werd drie jaar geleden al door regisseur Ebbinge voor de rol gevraagd, maar door uitstel van de productie kon hij destijds niet meedoen. "Hij zei: 'Ik heb die rol voor jou geschreven.' Dat vond ik te gek. Uiteindelijk was ik al bezet. Heel veel mensen vroegen daarna waarom ik die rol niet speelde. Dan moest ik telkens het verhaal uitleggen. Nu mag ik de rol alsnog tachtig keer spelen en daar ben ik heel blij mee."

Uitdaging

Ondanks het succes van de musical is Poort niet zenuwachtig voor zijn entree. "Ik heb wel voor hetere vuren gestaan. Ik zie het meer als een uitdaging", vertelt hij. Ook kijkt hij uit naar de samenwerking met de cast. "Ik vind het te gek om met zo'n jonge groep mensen te werken." Dat jongere collega's misschien tegen hem opkijken, hoeft volgens hem niet. "Dat probeer ik gelijk weg te rammen. Ik ben niks meer en niks minder dan iemand anders. Zo'n voorstelling maak je met z'n allen. Ik wil best de kar trekken, maar als je helpt duwen wordt het alleen maar beter."

Onze Jordaan ging in oktober 2024 in première en is sindsdien vrijwel onophoudelijk te zien in verschillende theaters. De voorstelling is van eind augustus tot en met eind november te zien in het AFAS Theater in Leusden.