Henk Wijngaard overgeplaatst naar ziekenhuis in Emmen

Het herstel van Henk Wijngaard na de operatie aan zijn hart verloopt zo goed, dat hij is overgeplaatst naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Dat staat op de website van de 80-jarige zanger.

Volgens het bericht kan hij daardoor "dicht bij zijn familie en vrienden in Emmen" zijn. "Dit geeft rust en vertrouwde steun om hem heen. De komende periode staat in het teken van rustig verder aansterken in zijn eigen omgeving en hopelijk binnenkort naar huis."

De zanger, bekend van zijn nummer Met De Vlam In De Pijp, werd eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen om hartproblemen. Hij werd vorige week geopereerd.