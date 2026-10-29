Herman Brood-schilderij opgenomen in kunstcollectie van het Rijk

Een schilderij van Herman Brood is opgenomen in de kunstcollectie van het Rijk. Het gaat om een titelloos werk van de in 2001 overleden zanger en kunstenaar, meldt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het schilderij werd donderdag gepresenteerd in het Collectiecentrum Nederland in Amersfoort.

Het is de eerste keer dat een werk van Brood in de collectie van het Rijk wordt opgenomen. Eerder hing het felgekleurde werk bij de Belastingdienst. Stichting Valsbrood heeft de echtheid van het werk bevestigd voor de verhuizing naar Amersfoort.

Brood begon zijn muzikale carrière in de jaren zestig. In 1976 werd zijn begeleidingsband Wild Romance opgericht, bekend van onder meer de nummers I Love You Like I Love Myself, Never Be Clever en Saturday Night. Eind jaren tachtig werd hij steeds actiever als schilder. Hij gebruikte met name primaire kleuren, omdat hij kleurenblind was.