Museum Beeld & Geluid heeft de eerste tien namen onthuld van de iconen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis die worden opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame.

In het lijstje staan onder meer Herman van Veen, Peter Koelewijn, Belinda Meuldijk, Frank Boeijen en John Ewbank. De artiesten krijgen op 14 september hun onderscheiding uitgereikt tijdens een feestelijke show, die een jaarlijks evenement moet worden. Ook Ramses Shaffy is in de lijst opgenomen, hij wordt postuum geëerd. Er is wel een vertegenwoordiger van zijn stichting aanwezig.

De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse songwriters die minimaal twintig jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. De initiatiefnemers noemen de Dutch Songwriters Wall of Fame de Nederlandse tegenhanger van de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame, waarin onder anderen Bob Dylan, Stevie Wonder, Jay-Z en Taylor Swift zijn opgenomen.

Veelzijdigheid

"Wat hen bindt, is dat zij als schrijvers verantwoordelijk zijn voor muziek die diep verankerd is geraakt in de Nederlandse populaire cultuur", aldus Beeld & Geluid. "Soms stonden zij zelf in de schijnwerpers, in andere gevallen waren zij juist de creatieve kracht achter grote successen van andere artiesten."

Met de keuze van de eerste tien namen "wordt direct zichtbaar hoe veelzijdig het Nederlandse songwriterslandschap is. Het zijn makers die ieder op hun eigen manier een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de soundtrack van meerdere generaties."

De ingewijden van de Songwriters Wall of Fame zijn gekozen door vakgenoten. Vanaf eind 2026 krijgt de Wall of Fame een vaste plek bij Fonos, de nieuwe locatie van Beeld & Geluid in het centrum van Hilversum.