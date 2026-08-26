Heroes-cast herenigd ter ere van Hayden Panettiere

De cast van de Amerikaanse serie Heroes is bij elkaar gekomen om het leven van de onlangs overleden actrice Hayden Panettiere te vieren. Dat maakte acteur Jimmy Jean-Louis woensdag bekend op sociale media. Panettiere overleed onlangs op 16 augustus op 36-jarige leeftijd.

Bij de bijeenkomst waren onder anderen castleden Jack Coleman, Greg Grunberg, Masi Oka, Adrian Pasdar, Sendhil Ramamurthy en Heroes-bedenker Tim Kring aanwezig. "We voelden verdriet in ons hart, maar ook zoveel liefde, dankbaarheid en warmte toen we terugdachten aan de prachtige momenten die we samen hadden beleefd en de blijvende invloed van een leven dat zo velen heeft geraakt", liet de 58-jarige Jean-Louis weten.

Jack Coleman, die in de serie de vader van Panettiere speelde, liet eerder weten "diepbedroefd" te zijn door het overlijden van de actrice. "Ik kan mijn gevoelens tot nu toe niet onder woorden brengen, en woorden schieten tekort", liet hij weten in een bericht op sociale media.

In de serie vertolkte Panettiere de rol van cheerleader Claire Bennet. Heroes liep van 2006 tot en met 2010 en telde vier seizoenen. De actrice speelde later onder meer in Nashville en de Scream-reeks.