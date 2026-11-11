De Utrechtse popgroep Het Goede Doel presenteert eind november een verzamelbox van achttien cd's waarop al het werk van de groep staat, plus uren aan extra, nog niet uitgebracht archiefmateriaal. De box heet Samengepakt en verschijnt volgens producent Red Bullet Productions op 27 november.

"Ruim vijf jaar is eraan gewerkt en het archief van de band is daarvoor voor het eerst volledig omgekieperd", meldt de groep woensdag in een persbericht. Naast de achttien cd's bevat de box twee boekjes met ruim 180 pagina's aan anekdotes, verhalen van de bandleden en veel niet eerder gepubliceerde foto's.

Het Goede Doel werd in 1977 opgericht door toetsenist Henk Temming en gitarist Sander van Herk. Kort daarna voegde zanger Henk Westbroek zich bij de band en brak een periode aan van veel optredens, het opnemen van verschillende demo's en de zoektocht naar een eigen geluid. Nummers als België, Vriendschap, Nooduitgang, Eenvoud en Alles Geprobeerd gelden inmiddels als klassiekers in de Nederpop. Henk Temming was verantwoordelijk voor alle muziek en de teksten waren van de hand van de beide 'Henken'.

Met het in 1982 opgenomen en uitgebrachte album België brak de groep definitief door. De plaat leverde Het Goede Doel in 1983 een platina album en een Edison op. In 1988 bracht de band het album Iedereen Is Anders uit. Het van deze plaat afkomstige en door René Froger gezongen Alles Kan Een Mens Gelukkig Maken stond in de lente van 1989 drie weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40.

In 1991 kwam voorlopig een einde aan de groep. In 2001 keerden de vaste leden terug voor een aantal reünieconcerten. Tussen 2008 en 2015 verschenen er ook nog drie nieuwe albums.