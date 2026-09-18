Het Nationale Ballet opent deuren voor gratis balletles

Het Nationale Ballet opent zondag 18 oktober de deuren voor een gratis balletles. De les is toegankelijk voor iedereen vanaf 14 jaar en laat zien hoe de dansers van Het Nationale Ballet hun werkdag beginnen. Het initiatief van balletdirecteur Ernst Meisner vindt plaats op het grote toneel van Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

De balletles is voor de professionele dansers onderdeel van de dagelijkse routine. De les van 18 oktober is voor de dansers ter voorbereiding van de middagvoorstelling van Het Zwanenmeer.

"Het Nationale Ballet is van iedereen. En voor mij is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen daarvan mogen genieten. In welke vorm dan ook, of je nu een kaartje koopt voor een voorstelling of niet", verklaart de directeur, die de les zelf geeft. "Het openbaar maken van een belangrijk deel van ons werkproces, iets dat normaal gesproken achter de schermen plaatsvindt, is daar een onderdeel van."

De les is gratis, maar geïnteresseerden moeten wel online een plekje reserveren.