Hila Noorzai hoopt dat er bij de verschillende categorieën op het Gouden Televizier-Ring Gala in de toekomst weer onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Volgens de presentatrice wordt de prijsuitreiking tegenwoordig "gedomineerd door mannen".

"Gisteren met veel plezier naar de viering van mijn vak gekeken. Toch moet me wat van het hart...", schrijft Noorzai op Instagram. "Lieve organisatie van @televizier kunnen we de categorie beste presentatrice en actrice laten terugkomen? Helaas is de emancipatie van de vrouw nog niet zo ver in NL. We zijn nou eenmaal niet gelijk... Wereldwijd staan we op plek 46 als het gaat om gendergelijkheid."

Noorzai vindt het daarom belangrijk dat er vrouwelijke rolmodellen "in het licht" worden gezet. "Dat vraagt van de organisatie om voortschrijdend inzicht te tonen... Ik hoop vurig dat jullie dat doen."

Alle Televizier-prijzen zijn sinds 2022 genderneutraal. In de categorie presentatoren won sindsdien maar een vrouw: Hélène Hendriks in 2023.