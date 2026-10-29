Hoger beroep tegen Tamara Elbaz gaat donderdag niet door

Het hoger beroep dat door realityster Elvira Penthesilea was aangespannen tegen haar collega Tamara Elbaz gaat donderdag niet door. Dat zegt het gerechtshof in Amsterdam tegen het ANP. Reden is dat de eisende partij ziek is.

Elbaz en Penthesilea, beiden te zien in de realityserie The Real Housewives of Amsterdam, hadden in augustus 2025 op luide toon ruzie op een terras in Amsterdam. Elbaz zou Penthesilea toen voor prostituee hebben uitgemaakt, maar dat kon volgens het hof in de eerdere zitting niet worden bewezen. De rechter oordeelde dat Elbaz niet hoefde te rectificeren en dat ze haar collega ook geen schadevergoeding hoefde te betalen. Penthesilea ging hiertegen in hoger beroep.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe datum voor het hoger beroep bekend wordt.