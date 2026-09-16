Hollandse Meester-oeuvreprijs voor Bennie Jolink

Bennie Jolink wordt dit jaar tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards geëerd met een oeuvreprijs. De 80-jarige frontman van Normaal krijgt op 28 september de zogenoemde Hollandse Meester, is woensdag bekendgemaakt. De titel wordt sinds 2016 toegekend aan een persoon die een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur.

"Oerend hard, deurdonderen. Drie woorden, maar voor de gemiddelde Nederlander genoeg om te weten om wie het gaat. En dat al meer dan vijftig jaar", zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur, over de keuze voor de zanger. "Bennie Jolink legde samen met drummer Jan Manschot de basis voor een nieuw genre, mede door de teksten in het streekdialect. Maar dat streekdialect is nooit een belemmering geweest om ver buiten de Achterhoek bekend te worden. Normaal is tot op de dag van vandaag een nationaal fenomeen."

De prijs werd eerder in ontvangst genomen door onder anderen Guus Meeuwis, Jan Smit en Emile Hartkamp. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar André van Duin.