Het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland is dinsdag per boot vertrokken naar Thailand, zo meldt het persbureau Belga. In Thailand wordt het weer opgebouwd voor een Thaise editie van het dancefestival.

In totaal zijn 114 containers met onderdelen van het hoofdpodium vanuit Willebroek onderweg naar de haven van Antwerpen. Daar worden ze op een zeeschip geladen voor de reis naar Thailand. De komende weken volgen volgens Belga nog honderden containers.

Het podium wordt rond 29 september in Thailand verwacht. Daarna kan de opbouw op het festivalterrein Wisdom Valley beginnen. Tomorrowland Thailand vindt van 11 tot en met 13 december plaats.