Hoofdredacteur Joost Niemöller gaat weg bij omroep Ongehoord Nederland. De omroep laat op de website weten dat ON! en Niemöller hebben besloten de samenwerking per direct te beëindigen.

"Directe aanleiding is verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering", luidt het bericht van algemeen directeur Peter Vlemmix.

Afgelopen week ontstond veel ophef over een online-uitzending van ON! waarin Adolf Hitler werd aangehaald en waar Niemöller aan deelnam. Niemöller zei onder meer dat Hitler bepaalde dingen "heel goed" zei. De uitzending leidde tot boze reacties, onder meer van Kamerleden. De omroep haalde het veelbesproken item na de ophef offline. "Het kwaliteitsniveau is niet wat verwacht mag worden en de serie is niet waar de omroep voor staat", verklaarde ON!

Niemöller werd in februari 2025 benoemd tot hoofdredacteur van de omroep. Hij volgde toen de eerder ontslagen Arnold Karskens op.