Hoofdrol Milan van Waardenburg in Duitse Phantom of the Opera

Milan van Waardenburg speelt vanaf volgend jaar de titelrol in The Phantom of the Opera in Keulen. Dat heeft producent ATG Entertainment donderdag bekendgemaakt.

De acteur is in november voor het eerst op het Duitse toneel te zien als The Phantom. Daarna keert hij terug naar Nederland voor de tournee van Evita. Vanaf januari 2027 neemt hij in de Duitse productie de hoofdrol op zich.

"Het is een personage met een enorme theatrale kracht, maar tegelijkertijd ook een grote kwetsbaarheid", zegt Van Waardenburg. "Dat ik deze rol in Duitsland mag gaan spelen voelt als een grote eer."

De 32-jarige acteur heeft eerder grote hoofdrollen gespeeld. Zo was hij onder meer te zien als Jean Valjean in Les Misérables in Nederland, België en Londen. Ook speelde hij hoofdrollen in producties als Anastasia en Elisabeth.