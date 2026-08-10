Renée Soutendijk speelt de hoofdrol in de nieuwe speelfilm Happy Days van regisseur Floor van der Meulen. De cast bestaat verder uit onder anderen Susan Radder, Reinout Scholten van Aschat en Laura Mentink, heeft distributeur September Film maandag bekendgemaakt. De opnames zijn inmiddels gestart.

De film gaat over een gepensioneerde grootmoeder die in een burn-out belandt, omdat haar kinderen verwachten dat ze altijd maar klaar moet staan om op de kleinkinderen te passen.

Het wordt de tweede speelfilm van Van der Meulen na het veelbekroonde drama Pink Moon dat zij eerder maakte. Happy Days moet volgend jaar in de bioscoop te zien zijn.